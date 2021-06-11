Sağlık İl Müdürü Bedir, "Aşı Size Çok Yakın"

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir “Aşı Size Çok Yakın” sloganıyla aşılama programını teşvik ediyor.

Aşı uygulama kriterlerindeki değişiklik dolayısıyla aşı uygulama hızını arttırmayı planlayan Bedir, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Son olarak Şehir Hastanesi ve Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde uygulanan Biontech aşısının 10 Haziran itibariyle tüm ilçe hastanelerinde ve aile hekimliklerinde de uygulanmaya başlandığı müjdesini veren Bedir, "Covid 19’u birlikte yeneceğiz. Sırası gelen vatandaşlarımızın randevularını alarak aşılarını yaptırmalarını bekliyoruz" dedi.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını isteyen Bedir, kurallara uymanın salgından korunmanın birinci öncelik olduğunu belirtti.

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