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Atletlerin kota mutluluğu

DHA

Atletlerin kota mutluluğu


Salih TEKİN / ERZURUM,(DHA)- Erzurum'da bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Sprint Relay Cup ve Balkan Bayrak Şampiyonası, Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki atletizm pistinde saat 13.00'de başladı. Kadınlar 100 metre engellide Şevval Ayaz, 13.57 koşarak yarışma rekorunu yeniledi. Hafif yağış altında yapılan 110 metre engellide Belarus'tan Vitali Parakhonka 13.58 koşarak kendisine ait yarışma rekorunu 0.11 saniye geliştirdi. Mikdat Sevler, 13.66 derecesi ile ikinci oldu.
Atatürk Üniversittesi atletizm pistinde 4x100 metrede Ertan Özkan, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ramil Guliyev'li takım, 38.20'lik derecesiyle Erzurum Sprint Cup'ın yarışma rekorunu kırarken, tüm zamanlarda Türkiye tarihinin en iyi ikinci derecesini gerçekleştirdi. Bu sonuçla Türkiye, Tokyo 2020 kota sıralamasında 16'ncılıktan 15'inciliğe yükseldi. 
4x400'de ise Sinan Ören, Berke Akçam, Yasmani Copello ve İlyas Çanakçı'dan oluşan ekip, 3:02.50'lik derecesiyle tarihi bir derece yaptı. İlk kez birlikte koşan bu dörtlü, Erzurum'da 2016 yılında koşulan 3:02.22'lik Türkiye rekorundan sonra en iyi ikinci dereceyi yaparak kota sıralamasında 19'culuktan 13'üncü sıraya yükseldi. 
İKİ YENİ TÜRKİYE REKORU
4x100 metre kadınlarda iki Türk takımı koştu. Melike Malkoç, Ecenaz Kara, Edanur Kılıç ve Mizgin Ay'dan oluşan ekip 47.11 ile yeni U23 Türkiye rekorunu kırdı. Erkekler 4x100 metre mücadelesinde ise Furkan Yıldırım, Oğuz Uyar, Berk Deniz Çelen ve Emre Göktürk 39.92 koşarak yeni U23 Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Günün sonundaki uzun atlama yarışmasında Muammer Demir, 7.81'lik derecesiyle en iyi derecesini atlarken, müsabakayı dördüncü sırada bitiren Hüseyin Ocak, 7.62 atlayarak Avrupa U23 barajını geçmeyi başardı.
ATLETİZM PİSTİNDE KOTA MUTLULUĞU
Yarışmalarda, Tokya 2020 Oimpiyatları için elde edilen kotaların mutluluğu yaşandı. Erzurum'da şampiyona rekoru kırdığı için mutlu olduğunu söyleyen Şevval Ayaz, daha iyi bir derece beklediğini ancak hava durumunun bunu olumsuz etkilediğini ifade etti. 4x100'de rekor kırmayı beklediklerini söyleyen Melike Malkoç, çokmutlu olduklarını söyledi. Takımı için elinden geleni yaptığını söyleyen Ramil Guliyev ise olimpiyatlarda daha iyi derece elde etmeye çalışacaklarını kaydetti. 
DÜNYA SIRALAMASINDAKİ YERİMİZ DAHA SAĞLAMLAŞTI
Erzurum'da düzenlenen yarışmaların ilk gün sonuçlarını değerlendiren TAF Başkanı Fatih Çintimar, "Bugün 4x400 ve 4x100 takımlarımız dünya sıralamasındaki yerlerini daha sağlamlaştırdılar. 4x400 takımımız dünyada 13'üncü duruma geldi. 4x100 takımı da dünya 15'incisi oldu. Allah nasip ederse her iki takımda da olimpiyatta ülkemizi temsil edecek" dedi. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Engel yarışmasından görüntü
-Atletizm pistindeki bayrak yarışı
-U23 rekoru kıran atletlerin fotoğraf çektirmesi
-Milli atlet Melike Malkoç'la röp
-Erkekler bayrak yarışında Ramil Guliyev'in yarışı bitirmesi
-Sevinç gösterileri
-Ramil Guliyev ile röp
-Milli atletlerin kota sevinci
-TAF Başkanı Çintimar'ın fotoğraf çekilmesi
-Milli atletlerin fotoğraf çekilmesi
-Yarışlardan genel ve detay görüntüler
-Yarışı önde bitiren sporcuların sevinç gösterisi
-TAF Başkanı Fatih Çintimar ile röp
-Uzun atlama yarışlarından görüntü
-Yarışmayı izleyenler
-Madalya töreninden görüntü
Haber: Salih TEKİN Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,(DHA) DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-06-12 17:27:45

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