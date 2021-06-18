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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide okul binasını yenilediler

İHA

Pandemide okul binasını yenilediler

Oltu Yasin Haşimoğlu İlkokulu okul idaresi ve okul aile birliğince pandemi sürecinde kapalı olan okul tepeden tırnağa tadilat yapılarak hizmete açtılar.
Oltu Yasin Haşimoğlu İlkokulu, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri sürecinde kapalı olduğu günleri fırsat çevirip okul aile birliği üyelerinin verdiği destekle okul binasının bahçesini tamamen yenilediler
Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde 34 yıl önce yapılan 306 öğrencinin eğitim gördüğü 13 derslikli okulda, aradan geçen sürede fiziki olarak kısmen yıpranma meydana geldi.
Çocuklarının daha güzel ortanda eğitim görmesini isteyen veliler ve okul aile birliği okulun kapalı olmasından faydalanarak okul binasının fiziki şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra bahçenin de peyzaj düzenlenmesini yaptılar.
Aileler, sınıf ortamının yenilenmesi için tavanlara ve koridorlara tarihi ve bilimsel içerikli pano ile fotoğraflar yerleştirdi, sınıflara zeka oyunları kurup spor salonunu yeniledi.
Çalışma kapsamında okulun dış cephe sıvası ile boyası yapıldı. Okula ilişkin bilgi ve duyuruların paylaşılması amacıyla binaya elektronik tabela yerleştirildi, çocukların trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla da bahçe duvarlarına trafik levhaları konuldu.
Okul müdürü Lokman Yıldırım, “Pandeminin başlaması ile birlikte okulumuzu nasıl güzelleştiririz mantığıyla işe başladık ve okulumuzun boyanması görselleştirilmesi daha güzel bir hale gelmesi öğrencilerimizin severek okula gelmeleri noktasında gerekli çalışmaları yaptık ve hizmete sunduk. Bize destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.
Öğrenci velisi Kübra Cansu ise, “Bu pandemi döneminde okulumuz kapalıydı okulumuzu fiziki olarak görsel olarak hijyen olarak her türlü yenileme yapıldı. Biz veli olarak çok memnunuz” dedi.
4/C sınıfı öğrencisi Özge İclal Tanrıver de, “Okulumuzdaki her şey çok güzel yapılmış dijital panomuz var özel günlerde yazılarımız oluyor okulumuzun dış çevresi çok güzel yapılmış ilk okula geldiğimde görünce şaşırdım ve de çok hoşuma gitti” dedi.

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