Depremzedelere 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı çelik konstrüksiyonlu evler yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzedelere 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı çelik konstrüksiyonlu evler yapılacak

DHA

Depremzedelere 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı çelik konstrüksiyonlu evler yapılacak


Salih TEKİN/ÇAT (Erzurum), (DHA)BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde geçen yıl meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde Erzurum'un Çat ilçesinde evleri zarar gören depremzedeler için inşa edilecek konutlar için temel atma töreni düzenlendi. Törene katılan Vali Okay Memiş, 584 konut, 443 ahırın 1,5 ayda depremzedelere teslim edileceğini bildirdi. Vali Memiş, Çelik konstrüksiyonlu konutların 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olacağını kaydetti.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde geçen yıl 14 Haziran'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Erzurum'un Çat ilçesine bağlı mahallelerde hasara yol açtı. 584 konutun yıkıldığı ya da hasar gördüğü ilçede yer tespitinin ardından çalışmalara başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca çelik konstrüksiyonlu olarak inşa edilecek konutların temelleri atılıyor.
Çat ilçesine bağlı mahallelerde inşa edilecek konutların yerlerinde incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, Tuzluca Mahallesi'nde temel atma törenine katıldı. AFAD Müdürü Selahattin Karslı, Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Laloğlu ile konutları yapacak firma yöneticilerinden bilgi alan Vali Memiş, "Geçtiğimiz yıl merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Allah'a şükür can kaybımız olmadı ama binalarımız hasar gördü. Devlet olarak önce vatandaşların acil ihtiyaçlarını giderdik, çadırlar verdik, barınma imkanları, iaşe temin ettik. Daha sonra hasarları tespit edip, konutları yapmaya başladık. 1,5 ayda bitecek 584 konut teknik özellikle itibariyle eskisiyle mukayese edilemeyecek kadar standartları yüksek olacak. Vatandaşları, kış mevsimine kadar yeni konutlarında barındırmaya başlayacağız" diye konuştu.
Çelik konstrüksiyonlu evlerin kış aylarına dayanıklı ve çok çabuk inşa edileceğini kaydeden Memiş, "Bu evlerin uygulamalarını daha önce gördük. Ancak vatandaşların kafasında tereddütler vardı. AFAD yöneticileriyle Malatya'ya gittiler. Orada yapılan binaları görünce 'biz de bunlardan istiyoruz' dediler. Biz de vatandaşın arzusuna göre hareket ettik. Allah muhafaza 9 şiddetinde depreme dayanıklı konutlar bunlar" dedi. 
Çat ilçesine bağlı mahallelerde yapılacak olan 584 konut ile 443 ahır, 1,5 ayda depremzedelere teslim edilecek.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Çat Salih TEKİN
2021-06-18 09:45:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemide okul binasını yenilediler
YEREL HABERLER Pandemide okul binasını yenilediler
BB Erzurumspor’da Ömer Düzgün yeniden başkan seçildi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Ömer Düzgün yeniden başkan seçildi
Erzurum Yargı Kademesinden ESOB’a veda ziyareti
YEREL HABERLER Erzurum Yargı Kademesinden ESOB’a veda ziyareti
Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız 84 milyonun yüz akı’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız 84 milyonun yüz akı’
Aydemir: ‘Türk Milleti dualı Millettir’ Aydemir Şuşa Beyannamesini değerlendirdi
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Türk Milleti dualı Millettir’ Aydemir Şuşa ...
İbrahim Hakkı Fen Lisesi öğrencileri pandemi dönemini geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda bilinçlenerek geçirdi
YEREL HABERLER İbrahim Hakkı Fen Lisesi öğrencileri pandemi dönemini ...
Mehmetçik Vakfı’ndan teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Mehmetçik Vakfı’ndan teşekkür ziyareti
İspir’de dut hasadı
YEREL HABERLER İspir’de dut hasadı
Yargı kademesinden Başkan Yücelik’e veda ziyareti
YEREL HABERLER Yargı kademesinden Başkan Yücelik’e veda ziyareti
Ev hanımlarına aşçılık kursu Yaş pasta ve kurabiye yapımı konusunda eğitim alıyorlar
YEREL HABERLER Ev hanımlarına aşçılık kursu Yaş pasta ve kurabiye ...
Erzurum OSB’de yerinde aşı uygulamasına başlandı
YEREL HABERLER Erzurum OSB’de yerinde aşı uygulamasına başlandı
'Covid-19 sürecinde antioksidan zengini besinler tüketilmeli'
YEREL HABERLER 'Covid-19 sürecinde antioksidan zengini besinler ...
Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim semineri Erzurum’da başladı
YEREL HABERLER Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim semineri ...
Atauni Rocket Team, Teknofest 2021’e iki roketle katılacak
YEREL HABERLER Atauni Rocket Team, Teknofest 2021’e iki roketle ...
Erzurum OSM’de yerinde aşı uygulamasına başlandı
YEREL HABERLER Erzurum OSM’de yerinde aşı uygulamasına başlandı
Erzurum Şehir Hastanesi tüm birimleriyle hizmete başladı
YEREL HABERLER Erzurum Şehir Hastanesi tüm birimleriyle hizmete ...
Ayak Tenisi Federasyonu’ndan ziyaret
YEREL HABERLER Ayak Tenisi Federasyonu’ndan ziyaret
Şenkaya Belediyesi’nden çiftçiler için yoğun mesai
YEREL HABERLER Şenkaya Belediyesi’nden çiftçiler için yoğun mesai
Tanfer ailesinin mutlu günü
YEREL HABERLER Tanfer ailesinin mutlu günü
Başkan Gözütok sağlık ekiplerine teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Gözütok sağlık ekiplerine teşekkür etti
Erzurum Tarım MTAL’de geri sayım Milletvekili Aydemir müjde verdi
YEREL HABERLER Erzurum Tarım MTAL’de geri sayım Milletvekili Aydemir ...
Erzurum’da 5 ayda 2 bin 520 konut satıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da 5 ayda 2 bin 520 konut satıldı
Futbolda ani ölümler kalp kası ve iskelet kası hasarı
YEREL HABERLER Futbolda ani ölümler kalp kası ve iskelet kası hasarı
Öz: Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz
YEREL HABERLER Öz: Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz