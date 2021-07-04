Koca Yürek’den Mehmetçiğe anlamlı bağış

Geçtiğimiz aylarda Mehmetçik Vakfına nakdi bağışta bulunan ve Erzincan ilinde ikamet eden Arslan Çatalbaş (92), TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi E. Albay Alp Arslan eryılmaz, İdari İşler Uzmanı Levent Tizgili tarafından ziyaret edilerek kendisine gümüş şilt ve berat takdimi yapıldı.

Ziyaret esnasında; Arslan Çatalbaş, çok duygulandığını ve memnun kaldığını ifade ederek, Ülkemizin ve Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruyan Mehmetçiklerimize ve onların ailelerine katkıda bulunmanın huzur ve mutluğunu yaşadığını dile getirmiş, ayrıca bağışlarını sürdüreceğini vurguladı.

Vakıf Temsilcisi Eryılmaz ise TSK Mehmetçik Vakfı’nın icra ettiği bu tür faaliyetlerin, ülke düzeyinde sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunacağını vurgulayarak, ziyaretlerin her türlü şartlara rağmen sürdürüleceğini belirtti.

Eryılmaz ayrıca, TSK Mehmetçik Vakfı’nın şehit aileleri ve gaziler arasındaki sevgi ve güven duygularını, sosyal destek faaliyetleri ile güçlendirerek, yüce Türk ulusunun takdirine layık olmaya çalıştığını ifade etti.

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