Çaykur Rizespor'a 'yoyo testi' yapıldı

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İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor bugün yoyo (dayanıklılık) testinden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi´nde sürdüren Çaykur Rizespor, günü çift idmanla tamamladı. Karadeniz temsilcisi sabah kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı gerçekleştirdi. Yeşil mavililere akşam antrenmanında ise dayanıklılık kapasitenin belirlenmesi için yoyo testi yapıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Takıma yapılan yoyo testinden görüntülerDHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN

2021-07-05 19:11:02



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