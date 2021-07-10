(ÖZEL) Burak Öksüz: Hatayspor'da olduğum için mutluyum



"Sakaryaspor buralara gelmemde büyük faktör"

"Yerli futbolcuya önem verilmeye başlandı"

"Güçlü bir oyuncuyum"

"İnşallah kupayı Hatay'a getiririz"

"Ömer Erdoğan ve Gökhan Zan gelişimime katkı sağlayacak"İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM,(DHA)Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un yeni stoperi Burak Öksüz, transferi ve gelecek hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"HATAYSPOR'DA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Hatayspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Öksüz, "Burada olduğum için çok mutluyum. Hatayspor büyük camia, hedefim olan bir yerdeyim. Kamp süreci benim adıma iyi geçiyor, ekip olarak çok iyi çalıyoruz, burada aile ortamı var. İnşallah bu ortamın meyvesini ligde alırız" dedi.

"SAKARYASPOR BURALARA GELMEMDE BÜYÜK FAKTÖR"

Hatayspor'a gelmesinin kendi kariyeri için önemli olduğunu belirten Öksüz, "Sakaryaspor buraya gelmemde büyük faktör, orası da büyük camia. İyi bir sezon geçirdik, finalde kaybettik ama ben iyi bir sezon geçirdim. Hatayspor araştırdı, iletişime geçti ve anlaştık. Benim adıma çok güzel oldu. İnşallah formayı kazanarak daha iyi yerlere, milli takıma ve Avrupa'ya giderim" diye konuştu.

"YERLİ OYUNCUYA ÖNEM VERİLEMEYE BAŞLANDI"

Ligde Türk stoper sayısının az olduğunu söyleyen Öksüz, "Yerli stoper eksikliği var. Yabancı sayısının düşmesiyle birlikte Türk oyunculara daha fazla önem verilmeye başlandı. Böyle de olmalı. Biz de bunun için çalışıyoruz. Stoper eksikliği var ve bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyorum, inşallah nasip olur" şeklinde konuştu.

"GÜÇLÜ BİR OYUNCUYUM"

Süper Lig'de yüksek temponun olduğunu dile getiren Öksüz, "Süper Lig'de tecrübeli isimler var, kendime inanıyorum, çok da zorlanmayacağımı düşünüyorum. Süper Lig'de kimseyle karşılıklı oynamadım ama kupada karşılaştık ve zorlanmadım. Ligde tempo fazla ama ben de güçlü bir oyuncuyum ve üstesinden geleceğim" açıklamasında bulundu.

"İNŞALLAH KUPAYI HATAY'A GETİRİRİZ"

Takımdaki aile ortamının çok iyi olduğunu dile getiren 25 yaşındaki stoper, "Geçen sezon güzel bir aile ortamı varmış, bu sezon seyirci de olacak. İnşallah sezonu hedeflerimizin üzerinde bitiririz. Kupada da final oynarız ya da inşallah kupayı Hatay'a getiririz" dedi.

"ÖMER ERDOĞAN VE GÖKHAN ZAN GELİŞİMİME KATKI SAĞLAYACAK"

Teknik direktör Ömer Erdoğan ve yardımcı antrenör Gökhan Zan'ın futbolculuk döneminde stoper oynamalarından dolayı şanslı olduklarını söyleyen Öksüz, "Ömer hoca çok iyi, eski bir stoper ve benim çok beğendiğim bir isimdi. Gökhan hoca da öyle. Bana çok katkıları olacak, eksiklerimi söyleyecekler ve gelişimime faydaları olacak" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Burak Öksüz'ün açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN

2021-07-10 11:03:51



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