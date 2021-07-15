15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlik ziyareti

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, 9’uncu Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Alptan Ulutaş şehitliği ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehit yakınlarının da katıldığını törende şehitler için dua edildi.

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