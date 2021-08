Aydemir: ‘Malazgirt Zaferi Anadolu’nun manasıdır’ Aydemir: ‘Malazgirt Zaferi Allahü Ekber nidasıdır’ Aydemir: ‘Malazgirt, mukaddesat hassasiyetimizdir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Malazgirt Zaferi, ‘ Gönlü Hakka teslim, dimağı Hakka tevekkül ile nakşedilmiş, davası İla’yı Kelimetullah için Nizamı Alem olan yüce Türk Milletinin Anadolu’yu mana ile buluşturması, Dünya tarihinde açtığı yeni bir adalet ve insanlık sayfası, Allahü Ekber hakikatini cihanın maverasına ulaştırmasıdır. ‘ dedi.

Destan Şairi Gençosmanoğlu’nun Vurgusuyla Tarif

Milletvekili Aydemir, ‘Malazgirt Zaferi, Destan Şairimiz Merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nun tarifiyle, Hazreti Peygamberin övdüğü Yüce Türk Milletinin ‘yeni bir şevk’ ile ‘insanlığa hakkın müjdesi’ni ulaştırması, Mübarek ‘Anadolu Coğrafyasının vatanlaşması’, Kızıl Elması Hakk mesajını kainatın her zerresine taşımak olan dualı milletimizin Anadolu Kapısını besmele ile açmasıdır.’ mesajını verdi.

Milli Şair Akif’in Tasviriyle Takdim

Milletvekili Aydemir, ‘Malazgirt Zaferi, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’umuzun tasviriyle; ‘Ölümden yılmayan, Yüce Mevlanın ‘askerim’, Hz. Peygamberin ‘Gazi’ dediği; hakka tapan Müslüman olan, silsilesi kahramanlıkla kayıtlı Büyük Türk Milletinin muazzez Anadolu’yu İlay’ı kelimetullah için Devlet Ebed Müddet mesajıyla bezemesidir.’ kaydını düştü.

Beyatlı’nun Vurgusuyla Kayıt

Milletvekili Aydemir, ‘Malazgirt Zaferi, Milli üslubun sesi Yahya Kemal Beyatlı’nın takdimiyle; ‘Kendi gök kubbemiz altında bir bayram sabahı’, Allah uğrunda can vermeyi en büyük şeref bilen, ezanlar susmasın, bayrak inmesin kararlılığı meşrebi olan, tarih yazan büyük bir milletin ‘Allah adı Ezanlarla yükselsin’ niyetiyle Anadolu’da estirdiği Hak mesajı fırtınasıdır.’ vurgusunda bulundu.

Tunç Yürekli Milletin Tarihe Yürüyüşü

Milletvekili Aydemir, ‘Malazgirt Zaferi Atsız’ın tebcili ile; hızını ilahi kaynaktan alan, dilek yolunda ölmeyi tasa saymayan; kahramanlığı, ‘İleriye atılmak ve sonra dönmemek’ olarak kabul ve şiar edinen; mefkuresinden başka amacı olmayan; mukaddesatı için can adamayı şeref bilip döşeğinin kara toprak, yorganının kar olmasıyla sevinen; gücü yıldırım, bilgisi deniz ve ölümlerle eğlenen; ‘Delinse yer, çökse gök, yansa, kül olsa dört yan/ yüce dileğe doğru yürürüz yine yayan’ kararlığında ölümlerle eğlenen Tunç Yürekli milletin tarihe yürüyüşüdür.’ ifadesini kullandı.

Bayrak Şairi Asya’nın İfadesiyle Vurgu

Milletvekili Aydemir, ‘Malazgirt Zaferi, Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya’nın tebşiri ile; tarih yazıp çağ açan Alparslan’ın; ‘Torunlarım dört yana, kol kol, gitsin/Malazgird'den İstanbul'a yol gitsin/Gelip sana çarpan gücü, yavaştan/Anlamazsa, haritadan sil, gitsin/Şehidlerim, Tanrı'ya, al al, gitsin/Yaralıma su verene bal gitsin’ azmi; şehidin son örtüsü bayrağımıza, ‘Yer yüzünde yer beğen/Nereye dikilmek istersen/Söyle, seni oraya dikeyim’ nidasıdır.’ dedi.

Mesaj

Milletvekili Aydemir,’ Malazgirt Zaferini 950’inci yıldönümünde bir kez daha kutluyor, Yüce Milletimizin tarihi şevk, heyecan ve coşkusunu paylaşıyor, Gazi Alparslan başta olarak tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, Malazgirt’te verilen mesajı yürekten paylaşıyoruz. ‘ dedi.

