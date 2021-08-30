Milli sporcu Çelik’ten bronz madalya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli sporcu Çelik’ten bronz madalya

İHA

Milli sporcu Çelik’ten bronz madalya

Erzurum Gençlik Spor’da yıllarca judo yapan milli sporcu Zeynep Çelik, Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatlarında bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar judo 57 kiloda Zeynep Çelik, bronz madalya kazandı. Erzurum Gençlik Spor Kulübü’nde yıllarca spor yapan ve Antrenörler Nurullah Diyarbakır ile Erdoğan Dönmez nezaretinde Türkiye Şampiyonluklarının yanı sıra Uluslararası müsabakalarda derece elde eden Zeynep Çelik, bu kez Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatlarında kürsüye çıktı.
Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakada Zeynep Çelik, 2018 Dünya Şampiyonası'nın finalinde yendiği Japon sporcu Junko Hirose'yle karşılaştı. Karşılaşmada daha atak bir oyun sergileyen Zeynep, wazaari puanıyla 10 geriye düştü. Son 20 saniye kala wazaari puanını bu sefer Zeynep aldı ve maçta durum 11'e geldi. Normal süre 11 bitince karşılaşma, ilk sayıyı alan sporcunun kazanacağı altın skora gitti. Altın skor bölümünde ıppon puanı alan Zeynep, 2018'de olduğu gibi rakibini yine yendi ve bronz madalyanın sahibi oldu. Karşılaşma sonra sevinç gözyaşlarını tutamayan Zeynep, Türk bayrağını sırtına alarak mutluluğunu yaşadı. Avrupa şampiyonalarında 2 altın, 1 gümüş madalyası, dünya şampiyonasında ise 1 altın madalyası bulunan 25 yaşındaki milli sporcu, kariyerine bir de paralimpik madalyası ekledi. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti. Kasapoğlu, Zeynep Çelik’i tebrik eden ilk isim oldu.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla milli judocuyu başarısından ötürü kutladı.
Taşkesenligil, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Gençlik spor kulübünün yetiştirdiği bir çok Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar elde eden Milli judocumuz Zeynep Çelik, Paralimpik Oyunları'nda Japon rakibini altın skorla mağlup ederek bronz madalya kazandı. Göğsümüzü kabartan milli sporcumuzu ve antrenörlerini tebrik ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aziziye’de “Şafak Vakti” buluşması
YEREL HABERLER Aziziye’de “Şafak Vakti” buluşması
Erzurum'da 30 Ağustos coşkusu
YEREL HABERLER Erzurum'da 30 Ağustos coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle ...
Kuzeyde MHP rüzgarı esti
YEREL HABERLER Kuzeyde MHP rüzgarı esti
Gözütok’un 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Gözütok’un 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Rektör Çomaklı’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Doğaseverler Kara Göl'e yürüyüp, zafer gününde Türk bayrağı açtı
YEREL HABERLER Doğaseverler Kara Göl'e yürüyüp, zafer gününde Türk ...
Atatürk Üniversitesi’nden öğrencilere online konser
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nden öğrencilere online konser
Oltu’da 30 Ağustos coşkusu
YEREL HABERLER Oltu’da 30 Ağustos coşkusu
Başkan Yaşar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Vali, bisiklet sürerken ormanda karşılaştığı sokak köpeği ile yavrularına sahip çıktı
YEREL HABERLER Vali, bisiklet sürerken ormanda karşılaştığı sokak ...
Oltulu doğaseverlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü
YEREL HABERLER Oltulu doğaseverlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı ...
Başkan Sekmen’den Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Zafer Bayramı mesajı
Aydemir: ’30 Ağustos milli kıyamdır’ Aydemir: ’30 Ağustos Hakka tapan milletimizin zaferidir’ Aydemir: ’30 Ağustos Zaferi milli imanın eseridir’ Aydemi,r Bayrak Şairi Asya’nın duasını paylaştı
YEREL HABERLER Aydemir: ’30 Ağustos milli kıyamdır’ Aydemir: ’30 ...
Mustafa Gürsel: ”İkinci yarı iyi oynadık, yetmedi”
YEREL HABERLER Mustafa Gürsel: ”İkinci yarı iyi oynadık, yetmedi”
Erkan Sözeri: ”Maç ritmini yakaladığımızda hedefe oynayacak bir takım olacağız”
YEREL HABERLER Erkan Sözeri: ”Maç ritmini yakaladığımızda hedefe ...
BB Erzurumspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
BB Erzurumspor- Royal Hastanesi Bandırmaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor- Royal Hastanesi Bandırmaspor (EK ...
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Bandırmaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Bandırmaspor: 0
BB Erzurumspor- Royal Hastanesi Bandırmaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor- Royal Hastanesi Bandırmaspor ...
Vali Okay Memiş’in 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş’in 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama ...
Başkan Oral’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Rahvan atlar tozu dumana kattı; yarışlar heyecanla izlendi
YEREL HABERLER Rahvan atlar tozu dumana kattı; yarışlar heyecanla ...
Rahvan at yarışları nefes kesti
YEREL HABERLER Rahvan at yarışları nefes kesti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.