Türkiye’nin en büyük şelalesi can suyuna kavuştu Doğa harikası Tortum Şelalesi eski günlerine geri döndü

Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalelerinden olan ve UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi, tadilat sonrası kesilen suyuna yeniden kavuştu. Yılın dört mevsimi binlerce turisti ağırlayan doğa harikası şelalenin eski haline dönüşü dron ile havadan görüntülendi.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalelerinden Tortum Şelalesi, 15 Şubat tarihinde kanal arızası nedeniyle tadilat yapılırken susuz kalmıştı. Erzurum Valisi Okay Memiş’in girişimleriyle şelale 9 gün sonra eski haline kavuştu. Sabah saatlerinde açılan su sonrası eski muhteşem görüntüsüne kavuşan şelale ihtişamıyla büyülüyor.

Yılda ortalama 10 bin turistin ziyaret ettiği, 48 metre yükseklikten düşen suların izleyenlere adeta bir görsel şölen sunduğu şelalenin susuz hali görenleri duygulandırmıştı. Tekrar eski haline kavuşan şelale yöre halkı ve işletme sahiplerini sevindirdi. 1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Şelalesi, 22 metrelik genişliğe sahip.

Tortum Şelalesi işletme sahibi Şaban Ata, şelalenin özgürlüğüne kavuştuğunu ifade ederek, “Şükür Tortum Şelalesi can suyuna kavuştu. Burası kaderine terkedilmedi. Su candır, su hayattır, enerjimiz ve oksijenimiz buradan kaynaklanıyor. Medyamız ve devlet büyüklerimizin katkılarıyla suya tekrar kavuştuk. Tadilat nedeniyle kesilen su bugün yeniden açıldı. 9 gün aranın ardından tekrar eskisi gibi akıyor. Yetkililer çok destek verdi ve su açıldı. Mahkeme kararı var ve su şu andan itibaren açık kalacak. Şükür şelalelimiz özgürlüğüne kavuştu. Umarım şelale tekrar kaderine terk edilmez” dedi.

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