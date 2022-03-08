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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

İHA

Erzurum’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

Erzurum’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Havuzbaşı Kent Meydanında düzenlenen programa Erzurum
Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Serpil Keser, kamu kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.
Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, burada yaptığı açıklamada, konuşmada, kadınların gününü kutladı.
Özgödek, "Belki sorun çok ama mutlaka insanoğlu olduğu sürece sorunlara da çözüm üretecektir. Bütün güzellikleri, kahramanlıkları, dünyaya, her şeye olumlu olarak verdikleri katkılar dolasıyla kadınlarımızı yürekten kutluyorum. İnşallah daha mutlu, huzurlu bir hayat sürmelerini yürekten temenni ediyorum" dedi.
ASH İl Müdürü Cemil İlbaş ise Birleşmiş Milletlerin 16 Aralık 1977 tarihinde her yılın 8 Mart gününü “Kadın Hakları İçin Birleşmiş Milletler Günü” olarak kabul edildiğini anımsattı.
İlbaş şunları söyledi: “Geçmişten günümüze baktığımızda medeniyetin inşasında kadın ve erkeğin ortak rol oynadığını, kadınların her alanda erkeğin yanı başında yer aldığını görüyoruz. Bu nedenle kadınsız yönetim, siyaset ve sanatın bütün toplum için bir eksiklik daha da önemlisi adaletsizlik ve haksızlık olduğu ortadadır. Birçok kadın maruz bırakıldığı şiddetin, eşitsizliklerin içine doğuyor. Artan farkındalıklar sonucunda şiddete maruz bırakılan, eşitsizliklerle karşı karşıya kalan kadınların seslerini duyurabilmeleri, toplumda daha fazla görünür olmaları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, uğradıkları ayrımcılığın son bulması, her türlü şiddetin önlenmesi hepimizin tek temennisidir. Günümüz dünyasında maalesef görmekteyiz ki savaşlardan en çok etkilenen kesimlerden biri kadınlar. Savaşla birlikte kötülüğün, şiddetin ve emperyalist emellerin gölgesinde kalan kadınlar ağır bedeller ödemektedirler. Doğuran kadın, pişiren kadın, paylaştıran kadın, toplayan temizleyen kadın, onaran koruyan kadın, evde, tarlada, fabrikada, okulda, işyerinde çalışan kadın olarak toplumun her kesiminde var olan ancak eşitsizliklerle mücadele etmek zorunda kalan kadınların sorunları toplumsal bir sorun olmakla birlikte bu alanda duyarlılığımızın artarak devam edeceğine olan inancımız sonsuzdur. “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” ülkemizde de her geçen yıl gerek kamu gerekse sivil toplum kuruluşlarının katkı ve katılımları ile daha anlamlı ve amacına hizmet eder şekilde kutlanmaktadır. İlimizde başta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz olmak üzere kamu kurum kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının kadının güçlenmesi yaklaşımı doğrultusunda önemli hizmetleri bulunmaktadır. Amacımız kadınların güçlenmesi ve hayatın tüm alanlarında fırsatlardan tam olarak yararlanmasını sağlamak ve şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi ile kadına yönelik şiddetle aktif mücadele etmektir. İl Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren Kadın Konukevi ve ŞÖNİM, şiddete uğramış veya şiddete uğrama riski bulunan kişilerin başvurabileceği barınma, danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme hizmetleriyle ihtiyaç duydukları konularda güçlendirici ve destekleyici hizmetleri veren kuruluşlardır. Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye diyerek kadınların hayatın her alanında eşit haklara sahip olduğu bir gelecek temennisiyle 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutluyorum.”
Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu adına konuşan Avukat Bilge Mutlu Bilge de baro olarak her zaman kadınların yanında olduklarını vurguladı.
Bilge, "Adalet kadın hakkıyla güçlü dünya kadın hakkıyla güzel. Biz kadın hakları olarak diyoruz ki bir gün değil her gün kadınların yanındayız. Kadınlar günümüz kutlu olsun’’ dedi.
Erzurum Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Serpil Keser de 8 Martın farkındalık oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi: “Siyahın beyaza, Arabın Acem olana” bir üstünlüğü olmadığı gibi, erkeğin de kadına bir üstünlüğü yoktur. Dünyada, çalışan, emek harcayan insanlar yerine renkleri, dilleri, dinleri ve cinsiyetleri dolayısıyla kazanç elde edenler gaspçı ve zalimlerdir. Güçlü olmak bir üstünlük olduğu gibi, incelik, doğurganlık ve üretkenlik de büyük bir üstünlüktür, yani her insan, hayatını sürdürebileceği bir avantajla donatılmıştır. Bu özel günü de fırsat bilerek; kadınlarımızın, kendilerinde var olan yüksek meziyetleri farketmesi, erkeklerimizin ise denge ve adalet olmadıktan sonra sadece güç ile güzel bir dünya kurulamayacağını anlamaları için çaba sarf etmeliyiz. Biz de Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak; kadınlar ve erkeklerin birbirlerine rakip değil, iş bölümü yaparak dünyayı güzelleştirmek derdinde olan büyük bir aile olmaları yönünde çalışmalarımıza devam edeceğimiz gibi, elbette ki kaba gücü üstünlük gibi görenlere karşı kadınlarımızı koruma azmimizi de arttırarak sürdüreceğiz. Hayat denge ile yani kadın ile güzeldir. Bütün kadınlarımız için daha adil bir dünya diliyor ve bugünün bir milat olmasını umut ederek günümüz kutlu olsun diyoruz.”
Daha sonra Türk kadınının kahramanlığının simgelerinden Nene Hatun, kabri başında dualarla anıldı.
Burada din görevlisi tarafından Kur'anı Kerim okundu, Nene Hatun olmak üzere vatan savunmasında mücadele ederken şehit düşen kadınlar için dua edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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