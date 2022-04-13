Kar yolları trafiğe kapattı Erzurum - Kars karayolu ulaşıma kapandı

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz olarak etkiliyor.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Erzurum Kars karayolu Pasinler ilçesinde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yollarda karla mücadele çalışması yaparken devrilen iki tır yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.

Erzurum Kars karayolu kısa süreli trafiğe kapanırken trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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