Çaya uçan otomobilde kaybolan babayı arama çalışmalarında 7'nci gün

Murat AYDIN / OLUR (Erzurum),(DHA)ERZURUM'UN Olur ilçesinde başka bir araçla çarpışıp Oltu Çayı'na uçan otomobilde ebe Büşra Tosun (26) ile annesi Sevinç Bulut'un (54) öldüğü kazada suda kaybolan baba Fevzi Polat'ı (62) arama çalışmaları 7 gündür devam ediyor. Vali Okay Memiş'in de takip ettiği arama çalışmalarında Polat'a ulaşılamadı.

Kaza, 28 Nisan'da akşam saatlerinde Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobille karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un kullandığı 55 AFC 706 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobillerden kendi imkanlarıyla kurtulup kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçtaki sürücü Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler, önce Büşra Tosun'un, ardından da annesi Sevinç Bulut'un cansız bedenlerine ulaştı. 2 kız babası Fevzi Bulut'a ise ulaşılamadı. Ölmez çiftinin suya gömülen otomobilleri de bulunamadı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Özkan Ölmez olayda kusurlu bulundu, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Erzurum Valisi Okay Memiş, Olur ilçesindeki Ayvalı Baraj Gölü'nde devam eden arama çalışmalarını izledi. Arama kurtarma ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Memiş, tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Ebe Büşra Tosun'un anne ve babasıyla seyahat ederken karşıdan gelen bir aracın çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini hatırlatan Vali Memiş, "Ebe kardeşimizi, anne ve babasını kaybettik. Gerçekten çok üzgünüz. Olay bayrama denk geldi. Olayı öğrenir öğrenmez jandarma, AFAD, UMKE, 112 ve vatandaşlarımızla arama kurtarma çalışmalarına başladık. Ebe kardeşimiz ve annesinin cenazelerine ulaştık. Babanın cenazesine henüz ulaşamadık. Bütün imkanlarımızı seferber ederek inşallah kaybolan kardeşimize de ulaşacağız" diye konuştu. Sürekli trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunduklarını da ifade eden Memiş, "Hız kurallarına uyun, emniyet kemeri takın, hatalı sollama yapmayın diyoruz. Bunlara dikkat edersek kazalar daha az olacak. Amacımız hiç kaza olmaması, can kaybı olmaması" dedi. Bir süre baraj gölü kenarında çalışmaları izleyen Vali Memiş, daha sonra Fevzi Bulut'un Olur ilçesindeki evine gitti.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Olur Murat AYDIN

2022-05-05 17:56:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.