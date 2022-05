Vali Memiş: “Yaşayan kültürümüz vakıflarımız”

Erzurum Valisi Okay Memiş, Vakıflar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi.

“Vakıflar, tarih boyunca süregelmiş yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış halidir. Kurumsallaşmış bir yardım anlayışının temsilcisi olan vakıflar, köklü tarihsel gelenekleri ve sundukları hizmetlerle kültürümüzün önemli değerlerinden biri olarak varlıklarını günümüze kadar sürdürmüşlerdir. Vakıfların, işlevlerinin vatandaşlarımıza daha iyi tanıtılması ve bu konuda toplumun her kesiminin duyarlılığının sağlanması amacıyla, her yıl mayıs ayının ikinci haftası “Vakıflar Haftası” olarak kutlanmakta olup, bu yıl 0915 Mayıs tarihleri arasında kutlanacaktır. Ülkemiz tarihi acısından baktığımızda vakıflar; geçmişin geleceğe taşınmasında ve yaşatılması açısından önemli görevler yüklenmiş, tarihi çok eskilere dayanan ecdat kurumlardır. Ne Mutlu ki buram buram tarih kokan Erzurum, Anadolu da kurulan vakıfların miladı olmuştur. Erzurum’ un Pasinler ilçesinde 1048 yılında ilk vakfın kurulmasıyla Anadolu’yu bu sistemle tanıştıran Selçuklular, insanlara, hayvanlara ve çevreye hizmet eden vakıflarıyla dikkat çekmiştir. Vakıflar; insanın yalnızlık ve yabancılık çektiği modern dünyada ona yalnız ve yabancı olmadığını yanında olduğunu hatırlatmaktadır. Milletimizin yardımseverlik, birlik ve dayanışma duygusunun vakıfların Anadolu’ da hızla yayınlaşıp önemli hale gelmesinde etkisi büyüktür. Vakıflar hangi amaçlarla kurulmuş olurlarsa olsunlar, İslam ve Türk dünyasında birbirinden önemli çok çeşitli hizmetleri üstlenerek, günümüzde modern devletin yapmakta olduğu çok sayıda kamusal görevi yüzyıllarca başarıyla yerine getirmişlerdir. Türkiye’ de birçok vakıf hem yurt içi hem de yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaktadır. Vakıflar fakirin gülen yüzü zenginin var olma sebebidir. Eğitimden sağlığa, kültürden, şehirciliğe kadar birçok alanda geçmişten günümüze değerli hizmetler gerçekleştiren vakıfların, ülkemizin gelişme sürecindeki yeri ve önemi büyüktür. Ülkemizin dört bir yanında imar edilmiş olan vakıf eserlerimize sahip çıkmak, çocuklarımıza bu eserleri tanıtmak ve vakıf bilincini onlara aşılamak hepimizin temel görevi olmalıdır. Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızın “Vakıflar Haftası’nı” kutluyor, kültür hayatımızda çok önemli bir görevi yerine getiren vakıfların yaşatılmasına katkı sağlamış ve sağlayan hayırsever kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor, en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.