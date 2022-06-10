Bakırcı ailesinin mutlu günü

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Gazeteci Cem Bakırcı’nın oğlu Reha Oğuzhan, Sedanur Çakıcı ile dünya evine girdi.

Erzurum’un sevilen emektar Gazetecisi, Foto Muhabiri Cem Bakırcı’nın oğlunun düğünü Çınaraltı Düğün Salonunda düzenlen nikah akdi ile yapıldı. Sedanur Bakırcı (Çakıcı) Reha Oğuzhan Bakırcı düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Fevzi Polat’ın kıydığı nikaha, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Erzurum Ticaret Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Erzurum Gazeteciler Cemiyet Başkanı Metin Barlak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Turgut Mollaoğlu, Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı İş Adamı Ömer Düzgün, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Atatürk Üniversitesi Fizik Tedavi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akın Erdal, Erzurum Adli Tıp Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezihi Gök, Avukat Faruk Terzioğlu, Erzurum 1. Organize Sanayi Başkanı Murat Urkuç, Çakıcı Bakırcı Aileleri, ulusal ve yerel medya temsilcileri ile davetliler Bakırcı ailesinin mutlu gününe ortak oldu.

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