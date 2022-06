Doğadan sofraya bilim projesi ile 130 okul ziyaret edildi

Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülen ‘Science from Nature to your Table / Doğadan Sofraya Bilim’ isimli projenin birinci iş paketi çerçevesinde 130 okulda bilim insanları ve öğrenciler bir araya geldi.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliği ve yürütücülüğünde; Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görüşleri ve destekleriyle çalışmalara başlanan proje bağlamında öğrenciler bilim dünyasına ve akademik çalışmalara dair bilgi sahibi oldu. Atatürk Üniversitesinden seçkin bilim insanlarının tecrübelerini paylaştığı, öğrencilerin merak ettiği soruları bizzat sorma fırsatı bulduğu, bilim insanları ile öğrencilerin bir araya geldiği okul ziyaretlerinde; gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, araştırmacılara karşı önyargının kırılması ve araştırmacıların “içimizden biri” olarak tanıtılması amacıyla yapılan etkinliklerde uygulamalı deneyler, bilimsel gösteriler ve tartışma oturumları yapıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Serkan Yıldırım, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Selda Örs, İş Paketi Sorumluları Prof. Dr. Melek Ekinci ve Öğr. Gör. Şule Erdilmen Ocak tarafından planlanan ilkokul, ortaokul ve lise ziyaretleri Atatürk Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından büyük bir coşku ve merakla karşılanan etkinlikte bilim insanları her kademeden öğrenci ile etkileşimde bulundu.

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Serkan Yıldırım, projenin ana etkinliği ile 2324 Eylül 2022 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar merkezinde düzenlenecek olan Avrupa Bilim İnsanları Gecesine tüm Erzurum halkının ve öğrencilerin davetli olduğunu belirterek projenin hayata geçirilmesi için vermiş olduğu destekten dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile katkı sunan herkese teşekkür etti.

