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Erzurum'da 3 gün sürecek gökyüzü gözlem etkinliği başladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: "Erzurum, Türkiye'de en büyük teleskobun bulunduğu il olması açısından önem arz ediyor ve inanıyorum ki gökyüzü etkinliğimiz her yıl Erzurum'da bu anlamda önemli bir marka olmasıyla birlikte güçlenerek devam edecek"

İHA

Her yaştan astronomi meraklısının buluştuğu gökyüzü gözlem etkinliği, Diyarbakır ve Van'ın ardından bu kez Erzurum'da yapıldı.

Erzurum'da 3 gün sürecek gökyüzü gözlem etkinliği başladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: "Erzurum, Türkiye'de en büyük teleskobun bulunduğu il olması açısından önem arz ediyor ve inanıyorum ki gökyüzü etkinliğimiz her yıl Erzurum'da bu anlamda önemli bir marka olmasıyla birlikte güçlenerek devam edecek"

Her yaştan astronomi meraklısının buluştuğu gökyüzü gözlem etkinliği, Diyarbakır ve Van’ın ardından bu kez Erzurum’da yapıldı.
Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Teleskobu'nun bulunduğu Karakaya Tepesi'nde 3 gün sürecek "Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği" başladı. 24 Temmuz'a kadar sürecek olan etkinliğe vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Katılımcılar, kurulan çadırlarda konaklayarak 3 gün boyunca gökyüzünü gözlemleyecek.
Açılış öncesi Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, stantları gezerek öğrencilerin yaptığı projelerle ilgili bilgi aldı. 81 ilden katılım sağlayan öğrenciler, projelerini vatandaşlara tanıttı. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da görüntülü olarak bağlandı. Bakan Kasapoğlu, "Etkinliği gerçekleştirdiğimiz noktalar, gökyüzü gözleminin ülkemizde en iyi şekilde gerçekleştiği noktalar. Erzurum, Türkiye'de en büyük teleskobun bulunduğu il olması açısından önem arz ediyor ve inanıyorum ki gökyüzü etkinliğimiz her yıl Erzurum'da bu anlamda önemli bir marka olmasıyla birlikte güçlenerek devam edecek. Tabii şu anda içerisinde bulunduğunuz Konaklı Kayak Tesisleri'ni 2011'de kış olimpiyatları için inşa etmiştik. O günden bugüne tüm kış sporcularına güçlü bir şekilde ev sahipliği yapan bir tesis. Tabii şimdi yaz sezonundayız, kayak sezonu yok belki ama tesisimizin gökyüzü gözlem şenliği için hizmet vermesi de ayrı bir mutluluk vesilesi" diye konuştu.

“Gençlerimizin ihtiyaçları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık”
Henüz projeye katılmamış olan gençleri de ücretsiz yurtlarda kalarak projelere katılmaya davet eden Kasapoğlu, “Özellikle Türkiye'mizi tanıma, güzel insanlarımızla hasbihal etme, onlarla kaynaşma açısından önemli bir vesile olacağına inandığımız bu proje, zaten gençlerimiz tarafından büyük bir teveccüh görüyor. Ben hala bu projemize katılmamış gençlerimizi de seyahat etmeye ve bu anlamda onlara kapıları ardına kadar açık olan yurtlarımızda ücretsiz bir şekilde konaklamaya davet ediyorum. Gençlerimiz ne talep ediyorlarsa, gençlerimizin ihtiyacı ne ise bugüne kadar onu önceleyen ve bu anlamda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir hareketin ve misyonun temsilcileriyiz. O yüzden gençlerimiz tarihin, kültürün, bilimin, sanatın, sanayinin peşinden koştukları müddetçe biz de her türlü imkanı onlar için seferber etmeye devam edeceğiz. Bugün gençlerimizin bu anlamda 81 ilden bu etkinliğe katılımı, ilgisi ve Erzurum'un her zamanki gibi güzide ev sahipliği apayrı bir tabloyu bizlere getiriyor. Bizler Erzurum'u sporun olduğu kadar gökyüzü gözlem çalışmalarının da, bilimin de merkezi haline gelmesinden ayrı bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

“100 ton ağırlığı ve 4 metre çapıyla Türkiye’nin en büyük teleskopu”
Etkinlikte açılış konuşması yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen smd, “Erzurum uzay ve astronomi tutkunlarının yeni adresi ve göğe bakma durağı olacak. Bilindiği gibi ülkemizin 2023 vizyon projeleri arasındaki en büyük astronomik ve uzay bilimleri alanındaki temel bilim yatırımı olan Doğu Anadolu Gözlemevine şehrimiz dünyanın uzaya açılan en önemli bilimsel araştırma merkezi olacaktır. 3170 rakımlı Jonaklı Karakaya Tepesi'ne konuşlanan yaklaşık 100 ton ağırlığı ve 4 metrelik çapıyla Türkiye’nin en büyük teleskobu unvanına sahip DAG’ın eteklerinde hep beraber uzayın derinliklerini seyredeceğiz. Kadim kentimizde düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliklerimiz yeni astronomi ve uzay tutkunlarına da ilham kaynağı olacaktır. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerimizin uzaya olan ilgisinin artırılmasının amaçlandığı gözlem etkinliği yeni ufuklara yelken açacak ve yeni bilim insanlarının bu alanda yetişmesine imkan sağlayacaktır” dedi.
DAG teleskobu tamamlandığında 4 metrelik çapıyla Türkiye’nin en büyük teleskobu unvanını kazanacak ve ilk kırmızı ötesi teleskop olacak. Kurulum çalışmaları devam eden DAG’da bu yılsonunda ilk ışığın alınması planlanıyor. Erzurum, uzay ve astronomi tutkunlarının yeni “göğe bakma durağı” olacak. Etkinlik 3 gün boyunca devam edecek.
Etkinliğe Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, ETÜ Rektörü Bülent Çakmak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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