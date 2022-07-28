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Şükrüpaşa Semt Pazarı yenilenen yüzüyle pazarcıların ve halkın hizmetine sunuldu

İHA

Yakutiye ilçesindeki Şükrüpaşa Semt Pazarı, pazar esnafının ve vatandaşların beğenisini kazandı.

Şükrüpaşa Semt Pazarı yenilenen yüzüyle pazarcıların ve halkın hizmetine sunuldu

Yakutiye ilçesindeki Şükrüpaşa Semt Pazarı, pazar esnafının ve vatandaşların beğenisini kazandı.
Yakutiye Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenleme ve tadilat çalışmalarından sonra yenilenen yüzüyle bugün tekrar hizmete açılan Şükrüpaşa Semt Pazarı, esnaf ve vatandaşlardan tam not aldı.
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, bugün sabah kahvaltı programında bir araya geldiği pazar esnafıyla hem sohbet etti, hem de tadilatı yapılarak, çevre düzenleme, park, peyzaj çalışmaları, WC, mescit ve yenilenen alt yapısıyla modern bir görünüme kavuşan semt pazarını hizmete açtı.
Seyyar Satıcılar Odası Başkanı İskender Aktepe ile Pazarcılar Derneği Başkanı Abdulhadi Özataş’ın da katıldığı programda konuşan Başkan Uçar, pazarcı esnafların her daim yanlarında olduklarını ve “helal kazançlarının peşinde koşarak, alnının terini silerek evine ekmek götüren esnaf kardeşlerimize desteklerimiz devam edecek. Kendilerine hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

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