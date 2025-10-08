Erzurumlu öğretmen öğrencileri için kütüphane kurdu

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Toplu Konut Ortaokulu'nda görev yapan 37 yıllık Türkçe öğretmeni İlyas Kocaman, bir süre önce öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla görev yaptığı okulda kütüphane kurmaya karar verdi.

Bu kapsamda "farkımız okumak olsun" sloganıyla yola çıkan Kocaman, hem biriktirdiği hem de çevresinden topladığı 5 binden fazla kitabı, okuldaki "Kocaman Kütüphanem" adını verdiği odaya getirdi.

Kurduğu kütüphaneden dolayı öğrenci ve velilerin yanı sıra meslektaşlarından da olumlu geri dönüşler aldığını belirten Kocaman, "Eğitime gönül veren insanların emekleri ve çabalarımızla amacımıza ulaştık. Eş, dost, veli, öğretmen, idareci ve yazarlar ile kitapçıların katkısı büyük. Öğrenci ve öğretmenlerimizle eğitim öğretim döneminde kitapları okumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kocaman, kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür etti.