Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran Erzurumspor'un yeni hocası belli oldu. Mavi-Beyazlılar'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun" denildi. Hamzaoğlu, son olarak geçtiğimiz sezon Antalyaspor'u çalıştırmıştı.