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        Haberler Dünya Eş-Şebab otele saldırdı, 6 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Eş-Şebab Somali'de bir otele saldırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

        Somali'de etkinlik göstermeye çalışan Eş-Şebab terör örgütünün bir otele düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 00:58 Güncelleme: 12.03.2025 - 00:59
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        Eş-Şebab saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti
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        Somali'nin güneyindeki Hiran bölgesinde bulunan Hirşabele eyaletinin Beledweyne kentinde terör örgütü Eş-Şebab'ın bir otele düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Somali Parlamentosu milletvekili Dahir Amin Gesow, basına yaptığı açıklamada, kabile liderleri ve hükümet yetkililerinin Beledweyne'deki bir otelde Eş-Şebab'a karşı toplantı yaptıkları sırada buraya saldırı düzenlendiğini belirtti.

        Gesow, "İlk olarak otelin girişinde iki büyük patlama oldu, ardından bölgeye destek için gelen askerler de bir başka patlamayla karşılaştı. Saldırıda 3 kabile lideri ve otelde bulunan sivillerin de aralarında bulunduğu toplamda 6 kişi hayatını kaybetti." dedi.

        Saldırı, bölgedeki Eş-Şebab unsurlarına karşı başlatılan operasyon sırasında gerçekleşti.

        Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri ve Afrika Birliği Barış Gücü personelinin saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir

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