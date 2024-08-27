Suriye Devlet Başkanı Esad'dan Türkiye açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye Parlamentosunda yaptığı konuşmada Türkiye ile ilişkilere de yer verdi.

Esad, Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltme çabalarının henüz somut bir sonuç vermediğini belirterek, Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesini istediğini ancak bunun normalleşme görüşmeleri için bir şart olmadığını belirtti.

Bugüne kadar yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını kaydeden Esad; Rusya, İran ve Irak'ın arabuluculuk çalışmalarına yönelik "Arabulucuların ciddiyetine ve samimi çabalarına rağmen girişimler kayda değer bir sonuç vermedi." dedi.

"SORUN TOPLANTI DEĞİL, TOPLANTININ İÇERİĞİ" Esad, geçen ay yaptığı açıklamada, "Sorun toplantı değil, toplantının içeriği" demişti. Esad, şu ifadeleri kullandı: "Görüşmenin temeli nedir? Terörizmi desteklemek ve Suriye topraklarından çekilmek gibi sorunların nedenlerini sona erdirmek mi? Sorunun özü budur. Sorunun özü hakkında bir tartışma olmasaydı, böyle bir toplantı ne anlama gelirdi?" Esad, ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan her türlü girişime olumlu yanıt vereceğini ancak öncelikle bu tür görüşmelerin temelinin atılması gerektiğini sözlerine ekledi.