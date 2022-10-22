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Esad rejimi: İsrail, Şam'a roket saldırısı düzenledi

Suriye'deki Esad rejimi, İsrail'in başkent Şam'a roket saldırısı düzenlediğini, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiğini açıkladı

Esad rejimi: İsrail, Şam'a roket saldırısı düzenledi
AA

Beşşar Esad rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a roket saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın, İsrail'in Şam'a roket saldırısı düzenlediğini iddia ettiği haberde, "Patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemlerimiz karşılık verdi." ifadeleri yer aldı. Herhangi bir can kaybı bilgisi ise henüz paylaşılmadı.

AA'nın haberine göre; Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Esad rejimi, 17 Eylül'de başkentin Şam Havalimanı ve 6 Eylül ile 31 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın da İsrail güçlerince hedef alınarak geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı yönünde açıklama yapmıştı.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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