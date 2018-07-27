Interfax haber ajansına göre Esad Rus ajanslarıyla yaptığı söyleşide, "Rus silahlı kuvvetleri küresel siyasi dengeler değişene kadar bölgemizde, en azından Ortadoğu'da denge için gerekli. Ve (dengelerin değişmesi) gerçekleşmeyebilir de, bilmiyoruz. Bu yüzden önemli ve gerekli" dedi.

Esad Suriye'nin Rusya ile Hmeymim askeri üssüne ilişkin 40 yıldan uzun sürecek bir anlaşma imzaladığını belirterek, iki ülke arasındaki ilişkinin uzun vadeli olduğunu gösterdi. Esad ayrıca mültecilerin Suriye'ye hızla dönüşünün, Şam ve Moskova arasında görüşülen ana konu olduğunu belirtti. TASS haber ajansına göre Esad, "Mültecilere, özellikle de burada işleri olan Suriyelilere geri dönme çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Aynı zamanda "Beyaz Baretliler" insani yardım kuruluşu gönüllülerine de değindi ve militan gruplar için bir koruma olduğunu söyledi. Resmi olarak Suriye Sivil Savunması olarak bilinen grup, Şam ve müttefiklerinin bombalama saldırıları sırasında isyancıların kontrolündeki bölgelerde binlerce insanı kurtardığı için Batı'da yaygın olarak saygı gösteriliyor ve değer veriliyor. Interfax haber ajansına göre Esad "Beyaz Baretliler'in kaderi, herhangi bir teröristle aynı" dedi. Esad "İki seçenekleri var; son beş yılın dördünde olduğu gibi silahlarını bırakmak ve aftan faydalanmak, ya da diğer teröristler gibi ortadan kaldırılmak" dedi.

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