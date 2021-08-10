Suriye'de Esad yeni kabineyi onayladı 0:00 / 0:00

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Beşar Esad, Avrupa ve ABD tarafından da "ne özgür ne de adil" olarak nitelendirilen tartışmalı mayıs seçimlerinin ardından, yedi yıl için daha yemin etmiş, ülkede düzenlenen seçimlerde yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından uluslararası kamuoyu tepki göstermişti.

Birçok ülke tarafından gayri meşru olarak nitelendirilen seçimler sonrası, Beşar Esad, kabinesini onayladı, isimlerin büyük oranda değişmediği anlaşıldı.

Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığında aynı isimler görevde kaldı.

Reuters, Suriye Cumhurbaşkanlığının Twitter'dan yaptığı açıklamada Beşar Esad'ın salı günü Başbakan Hüseyin Arnus başkanlığında yeni hükûmeti kuran bir kararnameyi açıkladığını duyurduğunu aktardı.

SURİYE'DE 26 MAYIS SEÇİMLERİ

26 Mayıs seçimlerinin arifesinde uluslararası kamuoyu seçimlerin nihai sonucunun Esad lehine çıkacağını belirtmiş ve sandıktan çıkacak oyun zaten belli olduğunu ve ülkedeki seçimleri tanımayacaklarını söylemişti.

ABD Başkanı Biden da ‘‘Suriye toplumunu temsil etmeyen, adil olmayan ve Birleşmiş Milletler tarafından denetlenmeyen seçimleri tanımayacağını’’ ifade etmişti.

2014 ve 2016 yıllarındaki seçimlerde yine uluslararası kamuoyunda, ülkeler, Esad hükûmetinin insanlık suçu işlediğini söyleyerek görevi bırakması çağrısı yaptı.

Beşer Esad görevi bırakmayacağının altını çizdi.

AFP, Esad’ın kampanya sloganının "Çalışarak umut et" olduğunu ve Esad'ın ''Suriye’deki yeniden yapılanma'' sürecinde kendisini ülkedeki tek mimar olarak gördüğünü söyledi.

SURİYE İÇ SAVAŞI

2011’de Tunus’ta başlayan ve Arap coğrafyasını etkisi altına alan Arap Baharı hareketiyle, Esad yönetimine karşı çıkan halk ayaklanmaları ve protestolarla birlikte, Suriye 2011 yılından beri farklı aktörlerin dahil olduğu bir iç savaş yaşıyor. Yaklaşık 600 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan iç savaşta 10’uncu yıla gelindi. Savaşın etkileri ülkesini terk edenler, yerinden edilenlerle küresel ölçekte devam ederken Esad iç savaştan bu yana iktidarının galibiyetini genişleten ikinci oyunu aldı.

Yararlanılan kaynaklar: AFP, Reuters, Associated Press