'Esaretin Bedeli' yeni sezona hazır

Geçtiğimiz sezonun ilgi gören oyunlarından 'Esaretin Bedeli', tiyatro severlerle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunda başrolleri Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner(Andy) ve İştarGökseven (Müdür Stammas) paylaşıyor.

StephenKing'in öyküsünden tiyatroya uyarlanan 'Esaretin Bedeli', yeni sezonu 16 Eylül'de Zorlu PSM'de açacak. Kerem Alışık, duygularını "Büyük bir özlemle yeni sezonda seyircimizle buluşmayı bekliyoruz... Çok mutlu ve heyecanlıyız" sözleriyle dile getirdi.

Şakir Gürzumar'ın yönettiği oyunun konusu şöyle; 'Andy', masum olduğunu iddia etmesine rağmen, karısını ve sevgilisini öldürmesi sonucu Shawshank Hapishanesi'nde iki kez müebbet hapse çarptırılır. Uzun yıllarını hapishanede geçirmiş eski bir mahkûm olan 'Red' ile aralarında güçlü bir dostluk kurulur. 'Red', 'Andy'nin hapishane şartlarına çabucak pes edeceğini düşünse de 'Andy' bu konuda çok dirençlidir. Shawshank Hapishanesi'ndeki dayak işkence tecavüz ve her türlü acıya karşı hayata bağlı ve her zaman umutludur. Bu durumuyla etrafındaki mahkûmları da etkileyen 'Andy', onları parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. 'Andy', hayatta sabrın, bilginin zekânın ve umudun tüm zorlukların üstesinden gelinebileceğinin kanıtıdır belki de.