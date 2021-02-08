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ESECEK| Lodos uyarısı... Son dakika: 8 Şubat HAVA DURUMU - Meteoroloji

HAVA DURUMU 8 şubat tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve batı kesimleri şiddetli lodos ve fırtınanın etkisi altına girecek. Öte yandan kıyı kesimlerde rüzgarın saatteki hızının 90 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 8 Şubat hava durumu raporu...

ESECEK| Lodos uyarısı... Son dakika: 8 Şubat HAVA DURUMU - Meteoroloji

Bugün hava durumu nasıl? Haftanın ilk iş günüyle birlikte özellikle dışarıda işi olanlar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için 8 Şubat hava durumu raporuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte 8 Şubat hava durumu raporunun detayları...

8 ŞUBAT HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI BUGÜN NASIL?

Hava sıcaklığının bugün, Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyı kesimlerinde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

LODOS UYARISI

Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına (40-70 km/sa),Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞA DİKKAT!

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.,

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