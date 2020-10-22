Esed rejiminin haber ajansı SANA'ya göre, Afyoni akşam saatlerinde Şam kırsalındaki Kadsiya beldesinde aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetti.
Haberde faile ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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