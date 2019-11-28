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HaberlerGündemEsenler'deki tank geçidine kavşak kararı! - Haberler

Esenler'deki tank geçidine kavşak kararı!

İstanbul Esenler'de eski Baştabya Kışlası'na ait tank geçidine kavşak yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Esenler Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında şehir içi trafiğinin özellikle sabah ve akşam saatlerinde büyük yoğunluk yaşadığı bölgede yapılacak kavşağın, ulaşımda büyük kolaylık sağlaması hedefleniyor

esenler tank geçidi
DHA

İstanbul'un Esenler ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) boşalttığı eski Baştabya Kışlası'na ait tank geçidinin kavşak olarak değerlendirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Esenler Belediyesi arasında protokol imzalandı.

DHA'nın haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 9 Ekim 2019 tarihinde Esenler Belediyesi'ne yaptığı ziyaret sırasında, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile tank geçidinin değerlendirilmesi konusu da görüşüldü. Eski askeri kışla arazisinin Esenler Belediyesi'ne devredildiğini, askeri arazi ile Esenler yerleşimi arasından TEM Otoyolu'nun geçtiğini belirten yetkililer, yapılan protokolün önemine vurgu yaparak, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Esenler'in, özellikle Tekstilkent bölgesinin TEM bağlantısını sağlamak için bölgeye bir kavşak yapılması ihtiyacı vardı. Var olan ve atıl durumdaki eski tank geçidinin, yapılacak kavşak için kullanılmasının yararlı olacağına karar verildi ve hemen çalışmalara başlandı. Tank geçidi kullanılarak yapılacak olan kavşak bölgenin ulaşım ihtiyacına büyük katkı sağlayacağı düşünülmekte. Yapılacak kavşak ile TEM'e çıkış çok daha kolay hale gelecek."

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