Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü? Esenyurt'ta özel bir estetik merkezinde yağ aldırma ve saç ektirme işlemi yaptıran Amerikalı Cleoptra Mae Denms, işlemlerin ardından fenalaştı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Denms, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.09.2023 - 16:55 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:56 facebook

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