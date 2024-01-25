Esenyurt'ta eski eşini bıçaklayan adam intihar etti İstanbul Esenyurt'ta boşandığı eşini bıçakla ağır yaralayan adam, bir süre sonra evinde kendini asarak intihar etti

Esenyurt'ta eski eşi Muradiye A.'yı bıçaklayan Ömer Avşar, daha sonra evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Muradiye A. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Avşar, eski eşi Muradiye A'yı 926. Sokak'ta defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Ömer Avşar 904.Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki dairesine gelerek kendini astı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ Avşar'ı dairede hareketsiz şekilde bulan yakınları, bağırarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri Ömer Avşar'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinden sonra Ömer Avşar'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Dairedeki incelemeler sürerken Avşar'ın yakınları uzun sürede kapıda bekledi. Eski eşini bıçaklayarak yaşamına son veren Ömer Avşar'ın cenazesi tabutla cenaze aracına taşınırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Boşanan Muradiye A. ve Ömer Avşar'ın biri 2 buçuk yaşında 4 çocukları olduğu öğrenildi.