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        Haberler Gündem İstanbul Esenyurt'ta kafede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Esenyurt'ta kafede silahlı kavga: 3 yaralı

        Esenyurt'ta bir kafede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Silahla yaralama olayının şüphelisi, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 00:54 Güncelleme: 24.01.2024 - 00:54
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        Esenyurt'ta kafede silahlı kavga: 3 yaralı
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        Aşık Veysel Mahallesi'ndeki kafede oturan kişiler arasında alacak-verecek meselesinden tartışma çıktı.

        Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada M.K, S.S. ve A.K. silahla vurularak yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Silahla yaralama olayının şüphelisi, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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