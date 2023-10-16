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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta kahvehaneyi taradı: 2 yaralı

        Esenyurt'ta kıraathaneye kurşun yağdırdı: 2 yaralı

        İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, husumetli olduğu kişinin işlettiği kıraathaneye kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:24 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:24
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        Esenyurt'ta kıraathaneyi taradı: 2 yaralı
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        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kıraathaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Olay, saat 14.30 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kıraathane sahibi ile husumetli olan bir kişi, yürüyerek dükkanın önüne gelerek 7-8 el ateş edip, koşarak olay yerinden uzaklaştı.

        İçeride oturan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi kurşunların hedefi oldu. Saldırı sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar ambulansa bindirerek hastaneye götürdü.

        Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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        #istanbul haberleri
        #Esenyurt
        #silahlı saldırı
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