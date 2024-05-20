Esenyurt'ta kamyonetin çarptığı motosikletli öldü
İstanbul Esenyurt'ta kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
Esenyurt'un Koza Mahallesi 1642'nci Sokak'ta ilerleyen plakası öğrenilemeyen aracın sürücüsü, aynı yönde seyreden 44 yaşındaki Bayram Örs'ün (fotoğraftaki) kullandığı motosiklete çarptı.
Sürücü aracıyla kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 4 çocuk babası Örs'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Örs'ün iş yerine yaklaşık 100 metre mesafede meydana geldiği öğrenilen kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Örs'ün cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.