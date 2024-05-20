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        Esenyurt'ta kamyonetin çarptığı motosikletli öldü

        İstanbul Esenyurt'ta kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:57 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:58
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        Esenyurt'un Koza Mahallesi 1642'nci Sokak'ta ilerleyen plakası öğrenilemeyen aracın sürücüsü, aynı yönde seyreden 44 yaşındaki Bayram Örs'ün (fotoğraftaki) kullandığı motosiklete çarptı.

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        Sürücü aracıyla kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 4 çocuk babası Örs'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

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        Örs'ün iş yerine yaklaşık 100 metre mesafede meydana geldiği öğrenilen kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

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        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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        Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Örs'ün cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Öte yandan Örs'ün sabah işe gitmek için motosikletiyle yola çıktığı öğrenildi.

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        #İstanbul Esenyurt
        #trafik kazası
        #motosikletlinin ölümü
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