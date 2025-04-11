Esenyurt'ta sürücüyle tartışan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 9 Nisan'da Esenyurt'ta yaşanan ve görüntüleri bazı basın yayın organları ile sosyal medyada paylaşılan olayda yer alan polis memurlarıyla ilgili derhal inceleme başlatıldığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "Yapılan inceleme sonucunda, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları M.C.Y. ve R.Ö'nün bir sürücüyle tartıştığı ve polislik mesleğine yakışmayacak biçimde davrandıkları tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak her 2 polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmış, M.C.Y. isimli polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.