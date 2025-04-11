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        Haberler Gündem Güncel Esenyurt'ta sürücüyle tartışan polis memuru görevden uzaklaştırıldı | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta sürücüyle tartışan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

        İstanbul Esenyurt'ta tartıştıkları sürücüye mesleğe yakışmayacak şekilde davrandıkları gerekçesiyle haklarında idari soruşturma başlatılan 2 polis memurundan birinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 01:42 Güncelleme: 11.04.2025 - 01:42
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        Esenyurt'ta sürücüyle tartışan polis görevden uzaklaştırıldı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 9 Nisan'da Esenyurt'ta yaşanan ve görüntüleri bazı basın yayın organları ile sosyal medyada paylaşılan olayda yer alan polis memurlarıyla ilgili derhal inceleme başlatıldığı belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "Yapılan inceleme sonucunda, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları M.C.Y. ve R.Ö'nün bir sürücüyle tartıştığı ve polislik mesleğine yakışmayacak biçimde davrandıkları tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak her 2 polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmış, M.C.Y. isimli polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Esenyurt
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