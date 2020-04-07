İHA

Yangın saat 02.30’da Esenyurt İlçesi Osmangazi Mahallesinde bulunan 5 katlı bir mobilya fabrikasının giriş katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre giriş katta bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Kattan dumanların yükseldiğini gören fabrika güvenlik görevlisi durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Kıraç itfaiye grup amirliklerinden çok sayıda ekip sevk edildi.

DUMAN HER YERİ KAPLADI

İstanbul genelinde rüzgarlı havanın etkili olmasından dolayı fabrikadan çıkan dumanlar her yeri sardı. Ekipler, yangının büyümemesi için çalışmalarına aralıksız devam etti. İHA'nın haberine göre; yangın ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Emniyet ekiplerinden alınan bilgiye göre çıkan yangında her hangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.