Eser Yenenler, son dönemin başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. Ekran yolculuğuna Aliye dizisi ile başlayan Eser Yeneler asıl çıkışını Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yaptı. Survivor'ın bu akşam ekranlara gelecek bölümünde Anlat Bakalım'da Sercan ile yarışacak Eser Yenenler'in hayatından detaylar merak ediliyor.

ESER YENENLER KİMDİR?

Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa’da doğmuştur. 11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve orta okulu Bursa’da okudu, Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi'nde okumuştur. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. İki ablası vardır. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.

Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı.

BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı. 2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur. BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan program halen devam etmektedir. Bunun yanında, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Ali Taran ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.

ESER YENENLER'İN FİLMOGRAFİSİ