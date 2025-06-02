Eşi Şimal'i kaybeden Necati Arıcı'dan sitem: Vefa herkesten beklenmezmiş

Geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 39 yaşındaki şarkıcı Şimal Gülen, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde toprağa verilmişti.

Necati Arıcı, eşi Şimal'in son yolculuğuna uğurladığı gün duygusal bir paylaşımda bulunarak; "Mekânın cennet olsun güzel yüzlüm. Seni çok seviyorum, her zaman benim kalbimin içindesin" notunu düşmüştü.

Şimal'in acısını derinden yaşayan Necati Arıcı, bugün sosyal medya hesabından dikkat çeken yeni bir paylaşımda bulundu.

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Eşinin vefatının ardından hissettiklerini ve yaşadıklarını dile getiren Arıcı, sitem dolu şu sözleri paylaştı. Vefasızlık edenler olduğunun altını çizen Necati Arıcı; "Ölüm, hayatın en büyük gerçeği olsa da kabullenmesi en zor acıların başında gelir. 30 Mayıs Cuma günü biz de bunu en acı şekilde yaşadık. Perşembe gecesi şifa bulması için dua ettiğim eşime cuma günü rahmet diledim."

Necati Arıcı, şöyle devam etti; "Tarifi çok zor bir acı yaşıyor, zor zamanlardan geçiyoruz. Zor zamanlarımızda yanımızda olan tüm dostlarımıza, akrabalarımıza, Şimal'ime duasında yer veren, onun için üzülen, bizi hiç tanımasa da bize sabır dileyen herkese içten sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bu süreçte nasıl hiç tanımadığımız insanların dualarını duyduysak, can - ciğer sanıp evimizi, soframızı paylaştığımız insanların taziye dileklerini duymadık. Şimal'im kendi derdiyle uğraşırken bir yandan da bu konulara içerleniyordu. Eşimin bunu düşünmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım ancak prensesimi ebedi istirahatine uğurladıktan sonra anladım neler düşündüğünü. Vefa herkesten beklenmezmiş. Bunu da bu derin acı ile anlamış olduk."