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Haberler Gündem 3. Sayfa Eşi terk edince evini ateşe verdi
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Eşi terk edince eşyaları pencereden atıp, evini ateşe verdi

Erzurum'da yaklaşık 10 gün önce eşinin 2 çocuğunu da alıp baba evine gittiği Nurullah D., eşyaları pencereden atıp, evini ateşe verdi. Balkondan hortumla su tutan komşular, itfaiye gelene kadar yangına müdahale etti. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Yangının ardından kapıyı üzerine kilitleyen Nurullah D., itfaiye aracının sepetiyle balkondan eve giren polis tarafından gözaltına alındı

Eşi terk edince evini ateşe verdi
Eşi terk edince evini ateşe verdi
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DHA

Erzurum'da, eşi evi terk eden Nurullah D. (42), eşyaları pencereden atıp evini ateşe verdi.

Olay, Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Nurullah D.'nin eşi, yaklaşık 10 gün önce çocuklarını da yanına alarak evi terk etti. Nurullah D., önceki gece 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede aldığı alkolün de etkisiyle eşyaların bir bölümünü pencereden attı.

KOMŞULARI BALKONDAN HORTUMLA SU TUTTU

Nurullah D., ardından da evi ateşe verdi. Kırılan eşyaların seslerini duyup balkonlara çıkan komşuları, itfaiyeye haber verdi. 3 ve 5'inci katındaki komşuları, balkondan hortumla su tutup, itfaiye gelene kadar, yangına müdahale etti. Adrese sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alıp söndürdü.

KAPIYI KİLİTLEDİ, POLİS İTFAİYE SEPETİYLE EVE GİRDİ

Kapıyı üzerine kilitleyen Nurullah D., itfaiye aracının sepetiyle evin balkonuna çıkan polisler tarafından gözaltına alındı. Aşağı indirilen Nurullah D., tedbir amaçlı, çağrılan ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Durumunun iyi olduğu belirlenen Nurullah D., Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'nde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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