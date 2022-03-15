Eşi tüfekle vurmuştu! 25 gün sonra acı haber 0:00 / 0:00

İHA

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tüfekle vurulan Buket P., 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Koca vahşeti, Hacıoğlu Mahallesi Yaşar Güler Caddesi'nde bulunan bir apartmanda 18 Şubat Cuma günü meydana geldi. A.P. ile eşi Buket P. (26) arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmada A.P. evinde bulunan tüfekle önce eşini vurdu daha sonrasında kayınvalidesi S.T.'yi tüfeğin dipçiğiyle başından yaraladı.

ANNE İLE KIZI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli koca da polis ekiplerince evde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

A.P.'nin tartışma sırasında tüfekle vurduğu Buket P., tedavi gördüğü hastanede 25 günlük yaşam savaşını kaybetti.