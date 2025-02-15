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        Haberler Gündem Güncel Eşine kızdı, otomobilini ezdi | Son dakika haberleri

        Eşine kızdı, otomobilini ezdi

        Denizli'de boşanma aşamasındaki eşine sinirlenen bir kadın, eşinin tamirhanedeki arabasını ezdi. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 19:31 Güncelleme: 15.02.2025 - 19:41
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        Eşine kızdı, otomobilini ezdi
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Z.M. adlı kadın, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi H.M.'nin tamirhanesinde ileri-geri manevra yaparak aracıyla park halindeki diğer otomobillere çarptı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, dün Merkezefendi ilçesi Üçüncü Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Z.M. adlı kadın, boşanma aşamasındaki eşi H.M. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Z.M. bir süre sonra 20 AER 392 plakalı otomobille, H.M.'nin Denizli 3'üncü Sanayi Sitesi'ndeki tamirhanesine gitti.

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        Otomobili H.M.'nin üzerine süren ve defalarca ileri-geri manevra yapan Z.M., aracıyla iş yeri önünde park halindeki otomobillere de çarptı. Eşini durdurmak isteyen H.M. önce otomobilin camını yumrukları ardından yerden aldığı demirle sağ ön camı kırdı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ehliyetinin olmadığı öğrenilen Z.M.'ye polis tarafından 18 bin 678 lira ceza kesildi, aracı trafikten men edildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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