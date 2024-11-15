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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini ağaca bağlayıp katletmiş! | Son dakika haberleri

        Eşini ağaca bağlayıp katletmiş!

        Hatay'da geçtiğimiz yıl 7 aylık hamile eşi Selma Abacı, çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı'yı öldüren katil zanlısı Turgay Kaya'ya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Vahşette ise caninin karısını ağaca bağlayıp kurşuna dizdiği ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 10:54 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:54
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        Eşini ağaca bağlayıp katletmiş!
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        Hatay'da dini nikahlı hamile eşini ve iki çocuğunu öldüren cani, yargılandığı mahkemede üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        İHA'nın haberine göre Avukat Mehtap Sert, sanığın anneyi ağaca bağlayarak av tüfeğiyle önce evlatlarını, sonra da hamile kadını öldürdüğünün ortaya çıktığını söyledi.

        ÖLDÜRÜP ÇUKURA GÖMDÜ

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz şubat ayında meydana gelen olayda, 7 aylık hamile olan Selma Abacı (33) ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı'nın cansız bedenleri Bitişik Mahallesi Demen Yaylası'nda çukura gömülmüş halde bulundu.

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        Av tüfeğiyle vurulan 3 kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından katil zanlısı baba Turgay Kaya, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Kaya'nın Selma Abacı'nın dini nikahlı eşi olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Turgay Kaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Sanık Kaya, mahkemede çocukların babası olduğunu kabul ederken, cinayetleri kendisinin gerçekleştirmediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanık Kaya'yı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        "KARISINI AĞACA BAĞLAYIP KATLETTİ"

        Abacı ailesinin avukatı Mehtap Sert, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “6 Şubat 2024 tarihinde 7 aylık hamile Selma Abacı, 2 yaşındaki Kerim ve 1 yaşındaki Azad'ın kaybolduğuna dair annesi tarafından bir ihbarda bulunuldu. İhbar neticesinde günlerce yapılan arama sonucunda jandarmanın annenin 'Bu öldürmüştür' dediği Turgay Kaya'yı takip etmesi neticesinde olay ortaya çıktı. Gerçekten de yaylaya götürerek Selma Abacı'yı ağaca bağlayıp katletmiş, çocukları da onun gözünün önünde av silahıyla vurarak öldürmüştü. Cansız bedenleri yok etmek için gübre taşırken jandarmanın takibi sonucunda yakalandı. Yakalandıktan sonra gözaltı aşamasında ilk olarak suçunu itiraf etti. Mütalaada kendisi hakkında TCK 82. maddenin canavarca hisle dini nikahlı eşi hamile Selma Abacı'yı ve kendini koruyamayacak derecede çocukları öldürmekten 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Depremden kaynaklı başka bir cezaevine nakledildi, İskenderun Cezaevi'nde değil” dedi.

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