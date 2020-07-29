Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

Kahramanmaraş'ta Selahattin A. (32),eşinin eski erkek arkadaşı Mehmet Ç.'yi (42) pompalı tüfekle vurdu. Göğsune isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mehmet Ç. hastaneye kaldırılırken, Selahattin A. ise polis tarafından olayda kullandığı silahla gözaltına alındı

Kahramanmaraş
DHA

Olay, akşam saatlerinde Abdulhamithan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin A., Ayşenur A. (28) ve Mehmet Ç. ile evde bir araya geldi. Bir süre sonra 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selahattin A., Mehmet Ç.'ye pompalı tüfekle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"NEFES ALAMIYORUM POLİS YOK MU?"

Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mehmet Ç., kapının önüne çıkarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Mehmet Ç., silah sesi üzerine evden çıkan apartman sakinlerinden, "Ağabey nefes alamıyorum. Polis yok mu?" diyerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Ç., ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. DHA'nın haberine göre; yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise şüpheli Selahattin A.'yı, olayda kullandığı belirlenen pompalı tüfekle birlikte gözaltına aldı.

Ayşenur A.'nın evlenmeden önce Mehmet Ç. ile arkadaş olduğu ve tartışmanın da bu nedenle çıktığı öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AFAD'a ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı
GÜNDEMAFAD'a ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete'de
Erzincan'da seyir halindeki TIR alev alev yandı
GÜNDEMSeyir halindeki TIR alev alev yandı
Muğla'da Türk kara sularına itilen 83 sığınmacı kurtarıldı
GÜNDEMTürk kara sularına itilen 83 sığınmacı kurtarıldı
Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 - 2021 Üniversitelerin açılacağı tarih...
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan NATO açıklaması
GÜNDEM"NATO, Türkiye'nin güvenliğinin merkezindedir"
Libya İçişleri Bakanı Başağa'dan Libya krizini değerlendirdi
GÜNDEM"Libya krizinde askeri çözüm yok"
Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
GÜNDEMSosyal medya düzenlemesi TBMM'de
Kahramanmaraş’ta alacak verecek kavgası kanlı bitti
GÜNDEMAlacak verecek kavgası kanlı bitti
Bursada 2 otomobil çarpıştı: 2si ağır 4 yaralı
GÜNDEMBursa'da feci trafik kazası
Konya'da baba-oğla silahlı saldırı
GÜNDEMBaba ve 10 yaşındaki oğluna silahlı saldırı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X