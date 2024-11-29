'Eşit Masallar' çocuklar için sahnede

Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla yeniden yorumlanan “Eşit Masallar” tiyatro sahnesinde! Çocuklar ve ebeveynler tarafından büyük ilgi gören Eşit Masallar projesindeki kahramanlar Sindirella, Rapunzel, Pamuk Kalpli Prens ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurbağa Prens aynı sahnede buluşarak minik tiyatro severlerin karşısına çıkıyor.

Oyunda yeniden yorumlanan hikayelerle toplumsal cinsiyet eşitliği, doğa ve çevre konularına dikkat çekiliyor. 7 Aralık’ta Beykoz Belediyesi Ahmet Mithat Kültür Merkezi’nde 12.00 ve 14.00’te iki seans olarak oynayacak olan oyun ücretsiz izlenebilecek.

Odeabank tarafından Can Yayınları işbirliğiyle geliştirilen ve Eşit Masallar oyununda kahramanlarımız “Kötü Vezir Vezveze” tarafından kandırılmak isteniyor. Ancak dünyadaki bütün bilmecelerin cevaplarını bilen akıllı prenses ve iyi kalpli prens başta olmak üzere, tüm masal kahramanlarının sayesinde Vezveze’nin planları suya düşüyor. Vezir olmak için yarışmanın düzenlendiği baloda tüm kahramanların ortak amacı yaşadığımız dünyayı ve doğayı korumak.