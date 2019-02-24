Olay, 3 Haziran 2018'de, Karakoyunlu'da meydana geldi. Sulama kanalında erkek cesedi bulunurken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı. DHA'nın haberine göre, yapılan inceleme sonucu cansız bedenin, Salih Öcal'a ait olduğu belirlendi. Yapılan otopside, Öcal'ın, başına sert cisimle vurularak, öldürüldüğü saptandı.



Jandarma ekipleri, Salih Öcal'ı öldürüp, sulama kanalına atan kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),ilçedeki güvenlik kameralarından alınan 260 saatlik kaydı inceledi. JASAT'ın yaklaşık 8 ay süren incelemesi sonucu Salih Öcal'ın şüpheli bulunan yeğeni N.B. ve onun eşi V.B. gözaltına alındı. N.B.'nin evinde yapılan aramada, dayısına ait olduğu belirlenen cep telefonu bulundu. Jandarmada ifade veren V.B., Salih Öcal ile ilişkilerinin olduğunu, N.B.'nin bunu öğrenince dayısını öldürüp, sulama kanalına attığını söyledi. V.B. de eşinin eve çağırdığı dayısını öldürdüğünü itiraf etti.



SUDAKİ CESETLE İLGİLİ İNTERNET ARAMASI YAPMIŞ



Jandarma ekiplerinin, V.B.'nin cep telefonunda yaptığı incelemede; internette arama motorundan 'sudan çıkarılan ceset', 'boğulmak', 'ceset suda kalırsa ne olur' diye aramalar yapıldığı tespit edildi. V.B.'nin evindeki halıların ise olaydan 1 gün sonra temizlenmesi için yıkama şirketine gönderildiği belirlendi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B. ve eşi V.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.