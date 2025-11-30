Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk vefat etti
Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 67 yaşında hayatını kaybetti. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmaz üzere çok sayıda AK Partili siyasetçi, Öztürk için taziye mesajı yayımladı.
Cemal Öztürk, Ankara'da tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi, 2 Aralık'ta Giresun'un Çanakçı ilçesi Akköy köyünde toprağa verilecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti'mize başsağlığı niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Plan ve Bütçe Komisyonu başta olmak üzere uzun yıllar TBMM'de birlikte mesai yaptığımız, kıymetli yol ve dava arkadaşımız, önceki dönemler Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk Beyefendi'nin uzun süren rahatsızlığı sonrasında vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Tecrübesi, birikimi ve ilkeli siyasi duruşu ile Giresun'a ve ülkemize yaptığı hizmetleri hayırla yad ediyoruz. Cemal ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve AK Parti teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"26'ncı ve 27'nci dönem AK Parti Giresun Milletvekili, değerli dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
Çok üzgünüz. 26. ve 27. Dönem Milletvekilimiz, yol arkadaşımız Cemal Öztürk’ü kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, teşkilatlarımızın ve siyaset dünyamızın başı sağolsun.
AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ EFKAN ALA
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Giresun Milletvekilimiz, yol arkadaşımız merhum Cemal Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.