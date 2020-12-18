Eski Bakan Mataracı, koronaya yenik düştü

DHA

Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı (85),İstanbul'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Rize Adalet Partisi eski İl Başkanı, eski milletvekili ve 42'inci hükümette eski Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev alan Tuncay Mataracı, bir süre önce koronavirüs teşhisi ile İstanbul´da hastanede tedaviye alındı. Mataracı, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Mataracı, İstanbul'da toprağa verilecek.

BAKANLIĞI SIRASINDA DARBE OLDU

Tuncay Mataracı, 1977 genel seçimlerinde Adalet Partisi'nden Rize milletvekili seçildi. Güneş Motel Olayı olarak bilinen görüşmelerden sonra Adalet Partisi'nden ayrılarak Bülent Ecevit ile bakanlık karşılığı hükûmet kuran 11 milletvekilinden biri oldu. Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit başkanlığında kurulan 42'inci hükümette Gümrük ve Tekel Bakanı olan Mataracı, Rizeli, Araştırmacı Yazar Fatih Sultan Kar´ın hazırladığı Rize tarihi adlı kitapta şu ifadeleri kullanmıştı:

"1969'daki seçimde kazanmıştım ama ilçelerden gelen oylarla kaybettim. Adalet Partisi, merkezde elde ettiğim başarıdan dolayı benim önümün açık olduğunu gördüler ve il başkanı yaptılar. 1973'te tekrar aday oldum. 600 oyla kazanmama rağmen, partideki bölünmeler nedeniyle parlamentoya giremedim. 1977'de tekrar aday olduğumda 57 bin 300 oyla Rize'nin şu andaki nüfusu göz önüne alındığında bu büyük bir oydur, parlamentoya girdim. 1978'te Gümrük Bakanı oldum. 1980'de de darbe oldu. Darbeden 2- 3 ay sonra hapse girdim. Olmayan Anayasa'yla yargılandım. Tıpkı daha önceki darbelerdeki gibi kararı çoktan belli olan mahkemelerde yargılandım."

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