Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çalışma ofisini taşıdı

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalarını Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir binada yürütüyordu. Kılıçdaroğlu'nun mevcut binanın satılması ve küçük olması sebebiyle yeni ofis arayışında olduğu öğrenilmişti.

Kılıçdaroğlu, yine Mustafa Kemal Mahallesi'nde yeni bir ofis tuttu. Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bundan böyle çalışmalarını yeni ofisinde yürütecek ve konuklarını burada ağırlayacak.