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HaberlerGündem3. SayfaEski eşini kurşun yağmuruna tuttu! - Haberler
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Beyoğlu’nda sokak ortasında dehşet: İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

Türkiye yine dehşete düşüren görüntülere tanık oldu. Beyoğlu’nda sokakta yürüyen iki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan kadın hastanede ameliyata alınırken, mahalleli yaşanan olaya sert tepki gösterdi. Kadının olaydan bir gün önce yakınlarına, “Beni öldürecek” diyerek karakola gidip polis koruması istediği öğrenildi

Eski eşini kurşun yağmuruna tuttu! - Haberler
Eski eşini kurşun yağmuruna tuttu!
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İHA

Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, evinin sokağında yürüyen N.U. (45),kendisini takip eden eski eşi M.A. tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu.

İHA'nın haberine göre, M.A.’nın silahından çıkan kurşunlar N.Y.’nin göğsüne isabet etti. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. O esnada yoldan geçen bir adam tepki gösterip bağırınca, M.A. silahını bu kez ona doğrulttu ve ateş etti. Ancak kurşun o vatandaşın aracına isabet etti. M.A. olay yerinden koşarak uzaklaşırken, mahalle sakinleri de kanlar içerisinde yerde yatan kadının yanına geldi.

GÖĞSÜNDEN YARALANAN KADIN AMELİYATA ALINDI

Olayda yaralı kadın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan N.U. ameliyata alındı.

BİR GÜN ÖNCE POLİS KORUMASI İSTEMİŞ

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, N.U. ve M.A.’nın 4 sene önce boşandıkları ve iki çocukları olduğu öğrenildi. Öte yandan N.U.’nun yakınlarına, “Bu adam silahlandı, beni öldürecek” dediği ve olaydan yalnızca bir gün önce karakola giderek polis koruması istediği ortaya çıktı. Talihsiz kadın, karakoldan polis koruması istediği günün ertesinde evinin sokağında kurşun yağmuruna tutuldu.

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